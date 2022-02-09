Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 февраля 04:12
04:10
Экономика
Росфинмониторинг выступил против выдачи кредитов по биометрии
04:08
Политика
Сенатор Макконелл заявил о готовности ФРГ поддержать санкции по «СП-2»
04:06
Общество
Бьется в тесной печурке огонь: сахалинец построил землянку в 10 километрах от города
04:03
Шоу-бизнес
Акиньшина повздорила с журналистами на фоне слухов о романе с Козловским
04:00
Экономика
Ценовая война еще впереди: как будет формироваться цена на отдых в Турции и Крыму
03:47
Общество
Воспоминания пленных немцев, которым в 1944 году устроили «Большой вальс» в Москве
03:47
Общество
Златоустьев день: чем грозит любование собой в праздник 9 февраля
03:27
Экономика
Постпред России при ЕС Чижов: «Газпром» не обязан увеличивать экспорт газа в Европу
03:26
Общество
Профессор Генцбиттель назвал нехватку белка глобальной проблемой человечества в будущем
03:24
Общество
Ад за 770 гривен: «комфортабельный» украинский поезд курсирует по стране без туалетов и розеток
Все новости

Постпред России при ЕС Чижов: «Газпром» не обязан увеличивать экспорт газа в Европу

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 03:27
Экономика
Постпред России при ЕС Чижов: «Газпром» не обязан увеличивать экспорт газа в Европу
russianmission.eu  /  Официальный сайт постоянного представительства РФ при Европейском союзе

Женева, 9 февраля. Российская компания «Газпром» не обязана увеличивать поставки газового топлива в страны Европейского союза. Такое мнение высказал посол Москвы при ЕС Владимир Чижов.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россия четко соблюдает все свои контрактные обязательства по поставкам газа. Однако он отметил, что «Газпром» «отказался» от дополнительного экспорта, чем усилил напряженность на рынке. По словам Чижова, российская компания и так поставляет определенные объемы топлива сверх обещанного, передает РИА Новости.

«Нет, конечно, не обязан. Кроме того, на самом деле он поставляет некоторое количество дополнительного голубого топлива в Европу, хотя, возможно, и не так много, как некоторым бы хотелось», — сообщил постпред.

Ранее стало известно, что Россия подписала с Китаем новый контракт на поставку газа. Авторы польского издания Gazeta Wyborcza выразили уверенность, что это позволит снизить зависимость страны от экспорта топлива в Европу.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Постпред России при ЕС Чижов: «Газпром» не обязан увеличивать экспорт газа в Европу
Газпром евросоюз чижов постпред экспорт газа поставки газа
Комментировать