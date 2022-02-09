Постпред России при ЕС Чижов: «Газпром» не обязан увеличивать экспорт газа в Европу

Женева, 9 февраля. Российская компания «Газпром» не обязана увеличивать поставки газового топлива в страны Европейского союза. Такое мнение высказал посол Москвы при ЕС Владимир Чижов.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россия четко соблюдает все свои контрактные обязательства по поставкам газа. Однако он отметил, что «Газпром» «отказался» от дополнительного экспорта, чем усилил напряженность на рынке. По словам Чижова, российская компания и так поставляет определенные объемы топлива сверх обещанного, передает РИА Новости.

«Нет, конечно, не обязан. Кроме того, на самом деле он поставляет некоторое количество дополнительного голубого топлива в Европу, хотя, возможно, и не так много, как некоторым бы хотелось», — сообщил постпред.

Ранее стало известно, что Россия подписала с Китаем новый контракт на поставку газа. Авторы польского издания Gazeta Wyborcza выразили уверенность, что это позволит снизить зависимость страны от экспорта топлива в Европу.