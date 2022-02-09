Киев, 9 февраля. Поезда украинской компании «Укрзализныци» находятся в плачевном состоянии. На это обратил внимание журналист Егор Череринда.

Корреспондент описал на странице в социальных сетях свое путешествие в новом вагоне-трансформере в составе фирменного поезда номер 38, курсирующего из Запорожья в Киев. «Комфортабельная поездка в аду» обошлась Череринде в 770 гривен (2063 рубля).

Журналист отметил, что в дорогом поезде нельзя было помыть руки и сходить в туалет — вода в современном вагоне почему-то не подавалась. Однако саму туалетную комнату при этом не закрывали и от безысходности украинцам приходилось не смывать за собой.

«В модных современных унитазах и так до краев было мочи, которая просто не смывалась», — рассказал Череринда.

Пользоваться розетками также было невозможно из-за неимения электричества. Приходилось экономить батарею на телефоне и переводить смартфон в авиарежим во время проезда по участкам без связи.

Многие специалисты уже неоднократно указывали на бедственное положение украинской экономики. Так, известный политолог Александр Лазарев уверен, что за годы независимости Киев вернулся в 1913 год, а власти за 30 лет полностью уничтожили промышленность страны.