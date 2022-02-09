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Посол Латвии Риекстиньш: товарооборот с Россией вернулся к допандемийным показателям

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 03:18
Экономика
Посол Латвии Риекстиньш: товарооборот с Россией вернулся к допандемийным показателям
mfa.gov.lv  /  Пресс-служба МИД Латвии

Москва, 9 февраля. Россия и Латвия смогли вернуть товарооборот между государствами к показателям, которые были до пандемии коронавируса. Такое заявление сделал посол Риги в Москве Марис Риекстиньш.

Дипломат подчеркнул, что на данный момент товарооборот между Россией и Латвией составляет около 3 миллиардов евро. По словам Риекстиньша, до начала эпидемии коронавируса показатели экспорта и импорта из двух стран были примерно на одном уровне. Однако из-за увеличившихся цен на энергоносители импорт из России повысился в 2021 году, передает РИА Новости.

«Что касается торговли, то мы видим, что 2021 год, несмотря на все ограничительные меры, которые по всему миру, двусторонняя торговля товарами и услугами пошла вверх. Мы в принципе возвратились к тем объемам в денежном выражении, которые были до пандемии», — сообщил посол.

Вместе с этим в 2021 году товарооборот между Россией и КНР достиг исторического максимума. По словам президента страны Владимира Путина, показатели превысили 140 миллиардов долларов, однако они не предельны.

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Латвия посол товарооборот риекстиньш
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