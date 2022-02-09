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Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,7 на Сахалине

Происшествия
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,7 на Сахалине
wikipedia.org  /  Yamaguchi先生 / CC BY-SA 3.0

Макаров, 9 февраля. Жители нескольких районов Сахалина ощутили мощные подземные толчки. Землетрясение произошло в 09:29 (01:29 по московскому времени). Об этом сообщили в Единой геофизической службе РАН.

Эпицентр сейсмической активности находился в 24 км от города Макаров. Магнитуда землетрясения составила 4,7 по шкале Рихтера. Его очаг располагался на глубине 13 км.

По данным сейсмологов, уже через две минуты случилось еще одно сейсмособытие магнитудой 4,3 с эпицентром в 16 км к востоку от озера Айнское. Подземные толчки ощутили жители Углегорского, Макаровского, Поронайского и Томаринского районов Сахалина. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Несколькими днями ранее землетрясение произошло на восточной части острова. Оно было зафиксировано в акватории Охотского моря и его магнитуда составила 5,2.

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