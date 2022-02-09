Читатели газеты Die Welt возмутились словами главы МИД Германии Бербок об Украине

Берлин, 9 февраля. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о готовности страны заплатить «высокую цену» за безопасность на Украине. Однако читатели немецкой газеты Die Welt высказались против этого спорного шага.

Бербок заявила, что Запад подготовил для России «беспрецедентные» санкционные ограничения. По ее словам, Берлин находится в тесных экономических отношениях с Москвой, но страна не допустит эскалации украинского кризиса.

Однако решительность Бербок не понравилась гражданам государства. Как отметил пользователь Max S, большинство немцев не готовы платить высокую цену за безопасность на Украине. Он добавил, что Германия имеет к проблемам страны такое же отношение, как к конфликтам в Афганистане и Мали.

«Госпожа Бербок, которая сама ничего платить не будет, беспардонно собралась отобрать у здешних людей, у немцев, кусок хлеба!» — написал другой пользователь Johan.

Слова Бербок о готовности Германии любыми средствами достичь безопасности на Украине также прокомментировал политический аналитик Юрий Голубь. По его мнению, немцы уже давно платят высокую цену за противостояние властей «Северному потоку — 2».