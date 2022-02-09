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SANA: ПВО Сирии отражают враждебную атаку над Дамаском

Армия
SANA: ПВО Сирии отражают враждебную атаку над Дамаском
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Дамаск, 9 февраля. Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку Израиля в небе над Дамаском, передает государственное агентство страны SANA.

Системам ПВО удалось уничтожить большую часть израильских ракет, уточняет телеканал «Аль-Маядин». Согласно информации агентства Reuters со ссылкой на военнослужащих, сейчас на севере Израиля раздаются сирены воздушной тревоги.

«Наши ПВО работают по враждебным целям в небе над Дамаском», — передает SANA.

Власти Сирии неоднократно обращались в Совет Безопасности ООН с призывом оказать давление на Израиль. Последний регулярно нарушает суверенитет республики и ставит под угрозу стабильность всего региона.

Сильный взрыв ранее прогремел в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби. По словам очевидцев, в один из небоскребов попала ракета, происхождение которой не уточняется.

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