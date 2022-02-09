«Последняя муза» покойного Михаила Задорнова готовится впервые стать мамой

Москва, 9 февраля. Актриса Марина Орлова, которая в прошлом работала с юмористом Михаилом Задорновым, счастлива в браке с Георгием Кирьяновым. Недавно она поделилась важной новостью — в скором времени у нее появится ребенок.

Пока артистка и ее супруг Георгий не называют пол будущего первенца, но при этом не скрывают, что готовились к пополнению в семействе. Особенно серьезно к этому вопросу подходила Марина. Она даже высчитывала благоприятные дни для зачатия.

«Я беременна. Вот с такой прекрасной новости начался наш год! Мы оказались везучими, я забеременела сразу. Хотя настраивалась на год попыток. Каково же было мое удивление, когда я увидела две полоски! Я сделала еще один тест — и он тоже оказался положительным», — поделилась счастьем 35-летняя Орлова в интервью Cosmopolitan.

Мария Регнетта

На данный момент пара проживает в США. Изначально Орлова хотела рожать в Москве, но потом поняла, что опасается летать на самолете в нынешнем положении. Так что будущий ребенок, скорее всего, в первый раз откроет глаза в одной из западных клиник.

«Чувствую я себя пока хорошо, но стала как-то спокойнее, включился инстинкт самосохранения. Не хочется бежать на красные дорожки, премьеры, тусовки. Я стала раньше ложиться спать, быстрее уставать», — призналась артистка.

Марина Орлова долго работала со знаменитым юмористом Михаилом Задорновым. После смерти сатирика ее стали называть «последней музой» писателя.

Вдова Михаила Задорнова Елена Бомбина недавно рассказала о примечательном случае с участием супруга. Она вспомнила, как юморист поссорился с политиком Борисом Ельциным в 1993 году.