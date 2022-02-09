NBC: Байден в частных беседах шутил про Меркель, Макрона и Джонсона

Вашингтон, 9 февраля. Президент США Джо Байден в частных беседах отпустил несколько шуток в сторону коллег из Европы. Хозяин Белого дома прошелся по канцлеру ФРГ Олафу Штольцу и его предшественнице Ангеле Меркель, а также «бросил пару снарядов» в премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и лидера Франции Эммануэля Макрона.

Комментируя ситуацию вокруг Украины, Байден сообщил, что «видит мало знакомых лиц» в Европе. Новоиспеченного немецкого канцлера президент США назвал совершенно непохожим на Меркель. При этом в чем их различия, уточнять не стал.

Нрав Бориса Джонсона, по мнению демократа, слишком бурный. А французский президент Макрон, как отметил Байден, вообще собирается стать вторым Шарлем де Голлем (первым основателем и президентом Пятой республики — прим. ФАН).

Global Look Press / CNP/AdMedia / CNP/AdMedia

При этом попытки «сонного Джо» выработать скоординированный ответ России по Украине были затруднены из-за возникших среди стран-участниц НАТО разногласий. В Альянсе не смогли определиться, как воспринимать «угрозу» со стороны Москвы. Однако, как отмечают в Белом доме, Джо Байдена устраивают крепкие отношения между Соединенными Штатами и их союзниками из Европы.

В последнее время в западных СМИ звучат утверждения о возможном «нападении» России на территорию Украины. При этом доказательств этому по-прежнему предоставлено не было.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикацию агентства Bloomberg о «вторжении», назвал подобные сообщения безосновательным нагнетанием напряженности. В Москве не раз подчеркивали, что РФ не собирается ни на кого нападать.