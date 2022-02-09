Valor Economico: США предпринимали попытки помешать визиту президента Бразилии в Россию

Бразилиа, 9 февраля. Соединенные Штаты пытались надавить на главу Бразилии Жаира Болсонару, добиваясь отмены его визита в Россию. Об этом заявил вице-президент страны Антониу Гамильтон Моурау в интервью изданию Valor Economico.

О подобных действиях Вашингтона ранее сообщало издание Folha de Sao Paulo. Сейчас, по словам Моурау, ситуация урегулирована, поэтому поездка Болсонару «не вызовет дискомфорта».

«США всегда применяют свое влияние в сдерживании, так было всегда. Не знаю, каково было содержание разговора (госсекретаря США Энтони) Блинкена с министром иностранных дел (Бразилии) Карлосом Франсой, но все нормально, поездка не вызовет никакого дискомфорта», — рассказал он.

Бразильский политик также выразил надежду, что ситуация на Украине решится мирным путем. По его словам, Москва должна найти соответствующее решение для страны, которая «исторически и экономически» связана с Россией.

Жаир Болсонару прибудет в столицу РФ 14 февраля. Он планирует остановиться в Москве до 17 февраля.