Автор Daily Express предостерег от употребления любимых многими маринованных овощей

Лондон, 9 февраля. Некоторые продукты питания способны приносить одновременно пользу и вред, особенно для давления. Такими товарами оказались маринованные овощи, пишет Daily Express.

Вредными для здоровья считаются продукты с высоким содержанием соли. Из-за нее в организме задерживается вода и давит на стенки сосудов. Авторы издания советуют с осторожностью есть соления и маринованные овощи.

«По данным проведенного исследования, повышенное систолическое и диастолическое давление может быть тесно связано с приемом маринованных и соленых овощей, а объясняется оно высоким содержанием соли в соленьях и маринадах», — пишет «ИноСМИ» со ссылкой на ученых.

Эксперты изучили данные старшеклассниц. Добровольцы описали свой рацион. Те, кто чаще всего ел маринованные овощи, имели повышенный индекс массы тела и высокое давление. Ученые указали на необходимость дальнейших исследований в этой области.

Симптомы высокого давления чаще всего незаметны, поэтому гипертонию считают «тихим убийцей». Но бороться с этим состоянием можно с помощью свекольного сока. По словам ученых, эндотелиальная функция сосудов улучшается на 20 процентов.