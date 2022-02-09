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Солист группы «Дюна» и его семья расплачиваются счастьем за грехи прошлого

Шоу-бизнес
Солист группы «Дюна» и его семья расплачиваются счастьем за грехи прошлого
instagram.com  /  nsenchukova_official

Москва, 9 февраля. Основатель группы «Дюна» Виктор Рыбин и его жена Наталья Сенчукова живут в браке уже больше 30 лет. За это время они пережили множество трудностей, которые не отпускают их до сих пор.

Пара познакомилась в 1990 году, когда Рыбин был известным музыкантом. Тогда Сенчукова была молодой и красивой девушкой, которая покорила артиста с первого взгляда. Однако в этой истории есть неприятный момент: у Рыбина уже были жена и маленький ребенок.

«Представить себе не могла, как разрушить чужую семью, да еще с ребенком. Но все происходило помимо моей воли. После каждой нашей встречи, когда он уходил, моя душа разрывалась на части», — вспоминает Сенчукова.

Какое-то время Рыбин скрывал свои отношения с новой возлюбленной, но затем не выдержал и развелся. Вскоре Наталья узнала, что ждет ребенка, но решилась на аборт. Из-за этого здоровье девушки начало ухудшаться, в их отношениях с музыкантом начались ссоры. В 1999 году она вновь узнала о своей беременности, и у супругов родился сын Василий, пишет «Слово и Дело».

Затем в жизни пары начались новые трудности, им диагностировали базалиому, которая является одним из видов рака кожи. Проблемы со здоровьем сопровождались финансовыми трудностями. Рыбин потратил почти все сбережения на ремонт купленного круизного теплохода, который почти не приносит доход из-за пандемии. Кроме того, когда-то музыкант вложился в строительство спортивного комплекса, которое пришлось заморозить из-за кризиса.

Воспоминаниями и сложном периоде жизни ранее поделилась жена заслуженного артиста России Сергея Жигунова Виктория. Когда-то ей пришлось пережить сложную операцию из-за подозрения на онкологическое заболевание.

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рыбин дюна сенчукова
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