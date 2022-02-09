Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 февраля 02:42
02:30
Политика
NBC: Байден в частных беседах шутил про Меркель, Макрона и Джонсона
02:30
Политика
Valor Economico: США предпринимали попытки помешать визиту президента Бразилии в Россию
02:24
Общество
Автор Daily Express предостерег от употребления любимых многими маринованных овощей
02:19
Шоу-бизнес
Солист группы «Дюна» и его семья расплачиваются счастьем за грехи прошлого
02:16
Шоу-бизнес
Кристина Асмус нарвалась на пошлые шутки из-за нового образа
02:01
Политика
Türkiye: Кремль одним заявлением окатил Макрона «холодным душем»
02:00
Спорт
Правозащитница Мира Тэрада пожаловалась в УЕФА и в полицию Нидерландов на украинских фанатов
01:59
Общество
Иммунолог Болибок: омикрон-штамм может вызывать невыносимую боль во всем теле
01:58
Общество
Роман Петренко собрался оставить пост гендиректора канала ТНТ
01:57
Политика
Страны Веймарского треугольника заявили о серьезных последствиях при эскалации на Украине
Все новости

Кристина Асмус нарвалась на пошлые шутки из-за нового образа

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 02:16
Шоу-бизнес
Кристина Асмус нарвалась на пошлые шутки из-за нового образа
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 9 февраля. Звезда фильма «Текст» Кристина Асмус показала своим поклонникам необычный образ. Девушка опубликовала в Instagram снимок, на котором предстала в экстремальном мини-платье и ботфортах. Правда, помимо восторженных отзывов, девушке «отвесили» немало скабрезных шуток.

На фотографии Асмус застыла в неестественной позе: отвернувшись от камеры, она облокотилась о колонну и выставила одну ногу вперед. Обычно актриса сопровождает свои посты в соцсети подписями и хэштегами. Однако в этот раз она решила выдержать полный минимализм как в одежде, так и в красноречии.

Кристина Асмус нарвалась на пошлые шутки из-за нового образа
Pr Scr instagram.com / @asmuskristina

«Ах, эти ваши ноги! К мужскому счастью две дороги!» — оценил подписчик.

«Женщина, которая хочет любви», — добавил другой.

«Это ремикс "Бриллиантовой руки"? Где похожая мадам стояла с низкой социальной ответственностью: цигель-цигель, ай-люлю», — прокомментировал фолловер.

Многие предположили, что Асмус, подобно мартовской кошке, чувствует приближение весны и находится в активном поиске нового мужа. Впрочем, далеко не все сочли черно-белый снимок актрисы вульгарным. Преданные фанаты отметили, что Асмус идет черный цвет, а в новом образе она напомнила им Пиковую даму.

Кристина, как правило, не реагирует на хейт в свою сторону и, не боясь осуждения, продолжает делиться с подписчиками подробностями своей жизни. Например, недавно девушка призналась, что пристрастилась к курению.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Кристина Асмус нарвалась на пошлые шутки из-за нового образа
instagram Кристина Асмус фотоссесия
Комментировать