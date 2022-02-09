Кристина Асмус нарвалась на пошлые шутки из-за нового образа

Москва, 9 февраля. Звезда фильма «Текст» Кристина Асмус показала своим поклонникам необычный образ. Девушка опубликовала в Instagram снимок, на котором предстала в экстремальном мини-платье и ботфортах. Правда, помимо восторженных отзывов, девушке «отвесили» немало скабрезных шуток.

На фотографии Асмус застыла в неестественной позе: отвернувшись от камеры, она облокотилась о колонну и выставила одну ногу вперед. Обычно актриса сопровождает свои посты в соцсети подписями и хэштегами. Однако в этот раз она решила выдержать полный минимализм как в одежде, так и в красноречии.

Pr Scr instagram.com / @asmuskristina

«Ах, эти ваши ноги! К мужскому счастью две дороги!» — оценил подписчик.

«Женщина, которая хочет любви», — добавил другой.

«Это ремикс "Бриллиантовой руки"? Где похожая мадам стояла с низкой социальной ответственностью: цигель-цигель, ай-люлю», — прокомментировал фолловер.

Многие предположили, что Асмус, подобно мартовской кошке, чувствует приближение весны и находится в активном поиске нового мужа. Впрочем, далеко не все сочли черно-белый снимок актрисы вульгарным. Преданные фанаты отметили, что Асмус идет черный цвет, а в новом образе она напомнила им Пиковую даму.

Кристина, как правило, не реагирует на хейт в свою сторону и, не боясь осуждения, продолжает делиться с подписчиками подробностями своей жизни. Например, недавно девушка призналась, что пристрастилась к курению.