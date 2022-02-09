Türkiye: Кремль одним заявлением окатил Макрона «холодным душем»

Москва, 9 февраля. Одно заявление Кремля вызвало «эффект холодного душа» для французского президента Эммануэля Макрона. Об этом пишет турецкое издание Türkiye.

До того, как глава Франции прилетел в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ситуация на Украине слишком сложная и существенного прогресса из-за визита Макрона не планируется.

Как отмечают турецкие журналисты, Макрон явно ожидал не этого перед визитом в Россию, посылая Путину «теплые подкупающие сигналы». Попытки лидера Пятой республики выступить в качестве человека, который играет важную политическую роль в мире и решает важные задачи, вновь оказались провальными.

«Но вышло не так, как французский лидер ожидал. Таким образом, давние попытки выступить в качестве игрока, играющего решающие политические роли, в очередной раз оказались тщетными», — говорится в статье Türkiye.

kremlin.ru / Администрация президента России

При этом французский лидер понимает своего российского коллегу. До этого в беседе с корреспондентом газеты Le Journal du dimanche Макрон отметил, что целью Москвы является не Украина, а прояснение правил сосуществования с НАТО и ЕС. Сообщается, что Франция, как и ФРГ, занимает по отношению к России отличную от Соединенных Штатов позицию.

Ранее Макрон признался, что его визит в российскую столицу оказался успешным. По его мнению, их диалог с Путиным помог снизить напряженность вокруг Украины. После этого французский лидер заявил, что Европе следует продолжать диалог с Россией.