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Роман Петренко собрался оставить пост гендиректора канала ТНТ

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 01:58
Общество
Роман Петренко собрался оставить пост гендиректора канала ТНТ
ТАСС  /  Феоктистов Дмитрий

Москва, 9 февраля. Директор телеканала ТНТ Роман Петренко собирается уйти со своего поста. Но в холдинге «Газпром-Медиа» он все еще останется, сообщают источники.

Роману Петренко предложена должность советника гендиректора «Газпром-Медиа» Александра Жарова. Исполнять обязанности руководителя ТНТ, по некоторым данным, будет Тина Канделаки. Сейчас она отвечает за все развлекательные каналы холдинга, пишет РБК.

По информации источника, Петренко остался недоволен сокращением своих полномочий. В холдинге комментировать информацию отказались, а Тина Канделаки не смогла ответить на вопросы издания.

В начале февраля информацию о смене руководства на ТНТ сообщила экс-ведущая «Дома-2» Ксения Собчак. Она поздравила Тину Канделаки с новой должностью в своем Telegram-канале и напомнила, что у нее за спиной есть ряд неудавшихся проектов.

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