Страны Веймарского треугольника заявили о серьезных последствиях при эскалации на Украине

Берлин, 9 февраля. Франция, Германия и Польша (Веймарский треугольник) выступили с совместным заявлением по ситуации на Украине. Представители уточнили, что поддерживают переговоры в «нормандском формате» для реализации Минских соглашений.

Страны Веймарского треугольника объявили о недопустимости нарушения территориальной целостности украинского государства. В тексте документа указано, что любые попытки внешнего вмешательства будут иметь серьезные последствия для агрессора.

«ФРГ, Франция и Польша считают, что НАТО должна скорректировать свою стратегию сдерживания и обороны в свете ситуации с Украиной», — говорится в заявлении.

Россия неоднократно подчеркивала, что не имеет планов по вторжению в соседнюю страну. Такой же точки зрения придерживается глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, западным странам необходимо прислушаться к позиции Москвы по гарантиям европейской безопасности.