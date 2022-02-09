Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 февраля 02:41
02:30
Политика
NBC: Байден в частных беседах шутил про Меркель, Макрона и Джонсона
02:30
Политика
Valor Economico: США предпринимали попытки помешать визиту президента Бразилии в Россию
02:24
Общество
Автор Daily Express предостерег от употребления любимых многими маринованных овощей
02:19
Шоу-бизнес
Солист группы «Дюна» и его семья расплачиваются счастьем за грехи прошлого
02:16
Шоу-бизнес
Кристина Асмус нарвалась на пошлые шутки из-за нового образа
02:01
Политика
Türkiye: Кремль одним заявлением окатил Макрона «холодным душем»
02:00
Спорт
Правозащитница Мира Тэрада пожаловалась в УЕФА и в полицию Нидерландов на украинских фанатов
01:59
Общество
Иммунолог Болибок: омикрон-штамм может вызывать невыносимую боль во всем теле
01:58
Общество
Роман Петренко собрался оставить пост гендиректора канала ТНТ
01:57
Политика
Страны Веймарского треугольника заявили о серьезных последствиях при эскалации на Украине
Все новости

Страны Веймарского треугольника заявили о серьезных последствиях при эскалации на Украине

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 01:57
Политика
Страны Веймарского треугольника заявили о серьезных последствиях при эскалации на Украине
Федеральное агентство новостей

Берлин, 9 февраля. Франция, Германия и Польша (Веймарский треугольник) выступили с совместным заявлением по ситуации на Украине. Представители уточнили, что поддерживают переговоры в «нормандском формате» для реализации Минских соглашений.

Страны Веймарского треугольника объявили о недопустимости нарушения территориальной целостности украинского государства. В тексте документа указано, что любые попытки внешнего вмешательства будут иметь серьезные последствия для агрессора.

«ФРГ, Франция и Польша считают, что НАТО должна скорректировать свою стратегию сдерживания и обороны в свете ситуации с Украиной», — говорится в заявлении.

Россия неоднократно подчеркивала, что не имеет планов по вторжению в соседнюю страну. Такой же точки зрения придерживается глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, западным странам необходимо прислушаться к позиции Москвы по гарантиям европейской безопасности.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Страны Веймарского треугольника заявили о серьезных последствиях при эскалации на Украине
нормандский формат минские соглашения эскалация ситуация вокруг украины веймарский треугольник
Комментировать