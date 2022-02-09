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Forbes: характеристики «Кинжалов» в 33 раза превышают параметры сброшенной на Хиросиму бомбы

Армия
Forbes: характеристики «Кинжалов» в 33 раза превышают параметры сброшенной на Хиросиму бомбы
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Вашингтон, 9 февраля. Столица Североатлантического альянса может оказаться под угрозой в случае размещения Россией гиперзвуковых ракет на территории Калининграда. Об этом порассуждал автор американского журнала Forbes.

Военный эксперт предположил, что ракеты могут стать «угрозой возмездия» для НАТО. Мощность «Кинжалов» в 33 раза больше аналогичного параметра бомбы, сброшенной на Хиросиму, ведь дальность пуска составляет две тысячи километров, а оснащать ее могут 500-килограммовым осколочным боезарядом, либо ядерной боеголовкой мощностью до 500 килотонн.

Кроме того, характеристики ракеты позволяют ей всего за семь-десять минут долететь до большинства западноевропейских столиц, передает пересказ статьи «ПолитРоссия». Скорость не оставляет системам ПВО времени для реагирования. Ракета, по одной из версий, может наносить высокоточные удары и поражать цели, находящиеся в движении.

«Российские гиперзвуковые ракеты в Прибалтике угрожают столице НАТО», — отмечено в тексте.

Автор предполагает, что возможное размещение ракет в Калининградской области станет ответом России на переброску военных США на территорию Польши. Такой шаг можно по праву назвать «угрозой возмездия».

Недавно сообщалось, что в Арктике завершились испытания гиперзвукового комплекса «Кинжал. На маневрах пилоты отрабатывали патрулирование воздушного пространства, а также выполнили пуски гиперзвуковых ракет.

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нато ракета кинжал
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