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Российский посол Нечаев объяснил отказ Германии поставлять вооружение на Украину

Политика
Российский посол Нечаев объяснил отказ Германии поставлять вооружение на Украину
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Берлин, 9 февраля. Существуют определенные причины, по которым Германия не собирается поставлять вооружение на Украину. Об этом рассказал российский посол в Берлине Сергей Нечаев.

Дипломат объяснил, что в данном вопросе существуют нюансы, связанные с историческим опытом. По словам Нечаева, Германия не станет поставлять вооружение на Украину, «чтобы из него стреляли в русских». Вместе с этим есть и внутренние положения в ФРГ, предписывающие отказ Берлина от поддержки конфликтов, сообщил посол в эфире телеканала «Россия-24».

«Но есть чисто прагматическая позиция, свидетельствующая о том, что поставки каких-то вооружений не изменят военно-технического баланса и не будут способствовать дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта», — объяснил Нечаев.

Об отказе Германии поставлять Украине летальное вооружение ранее заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он подчеркнул, что таким образом страна придерживается давно намеченного курса. Однако Великобритания не разделяет интересы Германии. Как отметил посол Киева в Лондоне Вадим Пристайко, Украина получит от страны противокорабельные ракеты, передает RT.

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