Псаки: США отказываются от ужесточения санкций против «СП-2»

Вашингтон, 9 февраля. Соединенные Штаты выступили против проекта, предполагающего ужесточение санкций против российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщила официальный представитель американского госдепа Джен Псаки.

В позициях членов Конгресса США есть расхождения, отметила она. По словам Псаки, американское руководство считает введение ограничений против «СП-2» рычагом влияния, при этом оно заявляет о неэффективности санкций.

«Очевидно, что мы не считаем "Северный поток — 2" хорошей сделкой или проектом, мы ясно давали это понять. Думаю, сейчас мы сосредоточены на том, какая дипломатическая тактика будет верной в том, что касается сдерживания. Это часть нашего подхода», — подчеркнула она.

Ранее Джен Псаки заявила, что США воодушевлены прошедшими переговорами президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона, а также предпринимаемыми дипломатическими усилиями сторон.