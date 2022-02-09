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Псаки: США отказываются от ужесточения санкций против «СП-2»

Политика
Псаки: США отказываются от ужесточения санкций против «СП-2»
wikipedia.org  /  The White House / Public Domain

Вашингтон, 9 февраля. Соединенные Штаты выступили против проекта, предполагающего ужесточение санкций против российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщила официальный представитель американского госдепа Джен Псаки.

В позициях членов Конгресса США есть расхождения, отметила она. По словам Псаки, американское руководство считает введение ограничений против «СП-2» рычагом влияния, при этом оно заявляет о неэффективности санкций.

«Очевидно, что мы не считаем "Северный поток — 2" хорошей сделкой или проектом, мы ясно давали это понять. Думаю, сейчас мы сосредоточены на том, какая дипломатическая тактика будет верной в том, что касается сдерживания. Это часть нашего подхода», — подчеркнула она.

Ранее Джен Псаки заявила, что США воодушевлены прошедшими переговорами президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона, а также предпринимаемыми дипломатическими усилиями сторон.

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