Участников массовой аварии на Кутузовском проспекте в Москве зажало между автомобилями

Москва, 9 февраля. Массовая авария с участием пяти автомобилей произошла в Москве на Кутузовском проспекте. Инцидент был зафиксирован недалеко от музея Великой Отечественной войны.

Несколько человек получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП. Некоторые из них оказались зажаты между искореженными автомобилями. Чтобы выбраться на свободу, им понадобилась помощь спасателей. Другие подробности аварии не поступали.

На месте происшествия работают экстренных службы столицы. Сотрудникам дорожной полиции предстоит выяснить причины и обстоятельства аварии.

Ранее в Петербурге «Жигули» протаранили пассажирский автобус. Авария произошла на проспекте Славы при съезде с путепровода над железнодорожными путями. В результате столкновения обе полосы движения оказались перекрыты.