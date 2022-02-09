Хакеры атаковали сайт государственного информационного агентства ЛНР

Москва, 9 февраля. Мощнейшая атака хакеров произошла на сайт Луганского информационного центра (ЛИЦ). Об этом рассказал главный редактор центра Сергей Мешковой.

Хакерская атака произошла поздно вечером 8 февраля. Система защиты среагировала на действия злоумышленников. Однако они оказались настолько сильными, что для отражения атаки пришлось подключить технических специалистов агентства.

«Около часа назад сайт государственного информационного агентства ЛИЦ подвергся мощнейшей DoS-атаке. Система защиты, которая есть в агентстве, сработала, но атака была настолько мощной, что сейчас технические сотрудники агентства ведут работы, чтобы отразить эту атаку», — цитирует Мешкового РИА Новости.

Видеохостинг YouTube ранее заблокировал каналы Луганского информационного центра, Гостелерадиокомпании ЛНР и Народных милиций ЛДНР. Глава республики Леонид Пасечник назвал произошедшее информационной борьбой без правил.