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Жители Абу-Даби сообщили о попадании ракеты в одно из зданий города

Происшествия
Жители Абу-Даби сообщили о попадании ракеты в одно из зданий города
pixabay.com  /  neildodhia

Абу-Даби, 9 февраля. Мощный взрыв прогремел на одной из улиц столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби. Местные жители публикуют видео с места инцидента.

Очевидцы сообщили, что взрыв спровоцировала ракета, попавшая в одно из зданий. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб. Информация о пострадавших и погибших пока не поступала. Другие подробности произошедшего выясняются.

Десять человек ранее погибли после взрыва в общественном транспорте в штате Джубаленд на юге Сомали. Местные власти обвинили в произошедшем членов террористических группировок.

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взрыв оаэ абу-даби
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