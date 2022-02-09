Жители Абу-Даби сообщили о попадании ракеты в одно из зданий города

Абу-Даби, 9 февраля. Мощный взрыв прогремел на одной из улиц столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби. Местные жители публикуют видео с места инцидента.

Очевидцы сообщили, что взрыв спровоцировала ракета, попавшая в одно из зданий. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб. Информация о пострадавших и погибших пока не поступала. Другие подробности произошедшего выясняются.

Десять человек ранее погибли после взрыва в общественном транспорте в штате Джубаленд на юге Сомали. Местные власти обвинили в произошедшем членов террористических группировок.