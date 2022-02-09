Военный эксперт Шурыгин заявил об эффективном взаимодействии «Супер-Сухих» с другими БПЛА

Москва, 9 февраля. Су-30СМ2, также известные, как «Супер-Сухие», являются многоцелевыми истребителями. Они лучше других машин приспособлены для взаимодействия с беспилотниками, заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

По его словам, благодаря двухместной компоновке они могут применять любые боеприпасы. Кроме того, Шурыгин отметил, что машины могут доразведывать наземные цели для нанесения по ним ударов самолетами и оценивать результаты поражения.

«Пока пилот управляет истребителем, второй член экипажа может полностью сосредоточиться на применении оружия или взаимодействии с дроном. Понятно, что обычно он не будет сам им "рулить". Здесь важнее иметь возможность напрямую получать с аппарата видеокартинку, координаты обнаруженных целей и отдавать ему базовые команды, указывать районы наблюдения», — сообщил эксперт.

Ранее японцы, читающие издание Traffic News, восхитились самолетами Су-30СМ2. По их мнению, истребитель «надежен и живуч», так как прошел реальные испытания в боях в Сирии.