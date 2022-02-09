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Нелегальных майнеров в России могут отключить от электричества

Экономика
Нелегальных майнеров в России могут отключить от электричества
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 9 февраля. Госдума направила предложения по регулированию майнинга в Правительство России. Об этом стало известно из протокола совещания комитета ГД по энергетике.

Основным предложением является разрешение энергосбытовым компаниям отключать теневых майнеров от электроснабжения. Бизнес планирует указывать в договорах о подключении к сетям цель использования электричества, а в случае расходов ресурса на другие задачи — отключать, передают «Известия».

Кроме того, интернет-провайдеров могут обязать предоставлять информацию о расположении IP-адресов майнеров. В документе также предлагается установить ограничение бытового потребления электричества не для извлечения прибыли.

Ранее глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин предложил Минфину приравнять майнинг криптовалют к предпринимательству.

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