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Глава Забайкалья настаивает на необходимости изменения закона об отлове безнадзорных животных

Общество
Глава Забайкалья настаивает на необходимости изменения закона об отлове безнадзорных животных
vk.com  /  Типичная Печора

Чита, 9 февраля. Проблема с отловом бездомных собак стоит остро в регионах России. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что собирается добиваться внесения изменений в федеральное законодательство об отлове безнадзорных животных.

В Забайкалье в начале февраля был введен режим повышенной готовности из-за проблем с угрозой нападения бездомных собак на человека, передают «Известия». В связи с удачными результатами глава региона выступил за изменение закона об отлове безнадзорных животных.

«В частности, режим позволит контролировать запрет на кормление животных без владельцев, выгул собак без хозяев и препятствование отлову безнадзорных животных. Госветслужбе необходимо оперативно обеспечить работу временных приютов для животных, а также определить потребности для строительства постоянных», — говорится в документе, подписанном Осиповым.

Проблему с разгулом бездомных собак пытаются решить чиновники на разных уровнях. Так, недавно депутат Забайкальского края Александр Михайлов предложил расстреливать безнадзорных животных, а их защитников — наказывать.

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