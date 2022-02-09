Глава Забайкалья настаивает на необходимости изменения закона об отлове безнадзорных животных

Чита, 9 февраля. Проблема с отловом бездомных собак стоит остро в регионах России. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что собирается добиваться внесения изменений в федеральное законодательство об отлове безнадзорных животных.

В Забайкалье в начале февраля был введен режим повышенной готовности из-за проблем с угрозой нападения бездомных собак на человека, передают «Известия». В связи с удачными результатами глава региона выступил за изменение закона об отлове безнадзорных животных.

«В частности, режим позволит контролировать запрет на кормление животных без владельцев, выгул собак без хозяев и препятствование отлову безнадзорных животных. Госветслужбе необходимо оперативно обеспечить работу временных приютов для животных, а также определить потребности для строительства постоянных», — говорится в документе, подписанном Осиповым.

Проблему с разгулом бездомных собак пытаются решить чиновники на разных уровнях. Так, недавно депутат Забайкальского края Александр Михайлов предложил расстреливать безнадзорных животных, а их защитников — наказывать.