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Экс-супруг Бузовой Тарасов объявил об очередной беременности своей молодой жены

Шоу-бизнес
Экс-супруг Бузовой Тарасов объявил об очередной беременности своей молодой жены
instagram.com  /  @tarasov23

Москва, 9 февраля. Футболист Дмитрий Тарасов обрадовал фанатов новостью из личной жизни. По его словам, он и его супруга Анастасия Костенко в очередной раз ожидают пополнение.

Пара только в октябре прошлого года стала счастливыми родителями в третий раз. Однако это не помешало Костенко вновь забеременеть практически через четыре месяца после родов.

Тарасов рассказал новость фанатам в социальных сетях. Он опубликовал переписку с женой, в ходе которой супруги обсуждали бытовые проблемы. Внезапно Костенко отправила супругу фотографию тестов на беременность. На них можно рассмотреть две полоски.

Экс-супруг Бузовой Тарасов объявил об очередной беременности своей молодой жены
Pr Scr instagram.com / @tarasov23

Ответ Тарасова удивил подписчиков. Футболист отреагировал нецензурно и даже грубо. Но скрин переписки он выложил уже с другим комментарием.

«Моя женщина умеет удивлять», — подписал Тарасов.

Личная жизнь 34-летнего футболиста была весьма разнообразной. Сначала он женился на обычной москвичке Оксане Пономаренко, которая родила ему дочь. Потом развелся с ней из-за романа с телеведущей Ольгой Бузовой. В браке со знаменитостью он не стал отцом и вскоре вновь пошел в ЗАГС за разводом.

Встреча с Костенко произошла в 2016 году. Пара начала встречаться еще тогда, когда Тарасов был женат на Бузовой, что сильно задело телеведущую. В результате разлада у нее произошел взлет в карьере, а футболист связал себя узами брака в третий раз. Модель родила ему троих детей, последний появился на свет в октябре прошлого года.

При этом в семье Тарасова наблюдаются финансовые проблемы. Из-за рождения ребенка ему пришлось прервать спортивную карьеру. Недавно Костенко призналась, что ей приходится платить алименты на первую дочь своего непутевого мужа.

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костенко бузова тарасов
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