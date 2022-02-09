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Глава Рособрнадзора Музаев: в 2022 году ЕГЭ ждут очередные изменения

Общество
Глава Рособрнадзора Музаев: в 2022 году ЕГЭ ждут очередные изменения
Федеральное агентство новостей

Москва, 9 февраля. Единый государственный экзамен был введен ровно 15 лет назад, и с тех пор он неустанно менялся. Что ждет выпускников в этом году, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Так, отметил он, в текущем году в экзамене изменится принцип формирования вопросов. Появится больше заданий, проверяющих способность анализировать информацию, рассуждать и комбинировать различные методы решения, передают «Известия».

По словам Музаева, изменения коснутся и конкретных предметов. Например, из профильной математики будут убраны простые задачи. Их заменят более сложными, которые позволят лучше «дифференцировать выпускников по уровню подготовки».

Кроме того, впервые с 2020 года экзамен будет проведен в стандартном формате. Также исключат прошлогодние послабления, позволявшие не сдавать ЕГЭ, если выпускник не планирует идти в вуз. Теперь же экзамен будут проходить все, за исключением учеников, имеющих право на ГВЭ.

Российские ученые тем временем создали нейросеть, способную прогнозировать результаты ЕГЭ. Точность данных составит 85 процентов.

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