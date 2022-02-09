Минобороны России заявило об угрозе диверсий боевиков в четырех провинциях Сирии

Дамаск, 9 февраля. Вооруженные бандформирования планирует диверсионные атаки против государственных служащих и объектов в четырех сирийских провинциях. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

По его словам, под угрозой оказались Хомс, Дамаск, Дераа и Эс-Сувейда. Российский Центр примирения продолжает работу над урегулированием конфликтных ситуаций в Сирии путем переговоров и намерен в дальнейшем оказывать помощь местным гражданам.

«По имеющейся информации, лидеры бандподполья планируют проведение диверсий против государственных служащих и объектов на территории провинций Хомс, Дамаск, Дераа и Эс-Сувейда», — сказал Журавлев на брифинге для журналистов.

Недавно сирийские СМИ сообщили о начале строительства памятника в честь русских освободителей. Он посвящен вкладу российских войск в борьбу правительственных сил Сирии с «Исламским государством»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.