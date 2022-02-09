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Боррель: Россия не собирается нападать на Украину

Политика
Боррель: Россия не собирается нападать на Украину
Global Look Press  /  Zucchi/EUC

Брюссель, 9 февраля. Евросоюз считает, что Россия не стремится к «захвату» Украины. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Политик выступал на пресс-конференции в США, трансляцию которой осуществляла внешнеполитическая служба ЕС. Боррель подчеркнул необходимость диалога с Россией по вопросам европейской безопасности и поприветствовал факт очной встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

«Мы не считаем, что Россия хочет захватить Украину. Мы считаем, что Россия стремится оказывать давление на Украину, чтобы сесть за стол переговоров о системе безопасности в Европе, которая сейчас поставлена под сомнение», — выразил мнение Боррель.

Европейский дипломат отметил, что Россия имеет свои озабоченности из-за кризиса вокруг Украины, в том числе потенциальное членство страны в НАТО. По его словам, коллективный Запад при переговорах должен учитывать этот факт.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о важности диалога с Россией по украинскому вопросу. Глава немецкого правительства выразил уверенность, что мирные переговоры станут ключом для снижения градуса напряженности в Восточной Европе.

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евросоюз Жозеп Боррель Россия и украина
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