Охранник больницы задержан по подозрению в изнасиловании школьницы в Ленобласти

Санкт-Петербург, 9 февраля. Правоохранители задержали 44-летнего охранника больницы в городе Тихвин Ленинградской области по подозрению в изнасиловании девятиклассницы.

Следствие установило, что 7 февраля текущего года подозреваемый находился в подсобном помещении больницы. Там он склонил девушку 2005 года рождения к употреблению наркотиков, после чего совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Против злоумышленника могут быть возбуждены уголовные дела по статьям «Изнасилование несовершеннолетней», «Насильственные действия сексуального характера», «Склонение к потреблению наркотических средств» и «Сбыт наркотического средства». В настоящее время мужчина находится под стражей.

«По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления», — уточнили в СКР по Ленинградской области.

Заявление об изнасиловании в полицию поступило от самой 16-летней школьницы. По словам девушки, охранник дал ей какой-то порошок, после чего склонил к интимной близости.