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IT-эксперт Царев оценил предложение ограничить число продаваемых SIM-карт в России

Общество
IT-эксперт Царев оценил предложение ограничить число продаваемых SIM-карт в России
pixabay.com  /  pixabay.com

Москва, 9 февраля. Ограничение на количество оформляемых SIM-карт на одного человека могут ввести в России. Соответствующую инициативу предложил депутат Государственной думы Олег Матвейчев.

Он выступил за ограничение числа продаваемых одному лицу SIM-карт до трех штук. По мнению депутата, данное изменение поможет избежать их попадания в руки злоумышленников. При этом управляющий RTM Group Евгений Царев выразил уверенность, что ограничение не снизит оборот серых SIM-карт в России, передают «Известия».

«Возникает вопрос: "Почему именно 3? А не 1 или 5?" Обоснования никакого нет. Возможно, берется какая-то общая статистика по гражданам. Вместе с тем требование легко обойти... Как это поможет сократить поток симок, попадающих в руки мошенников, — непонятно», — отметил он.

Однако помимо мошенничества с SIM-картами, злоумышленники также нередко обманывают граждан, воруя у них деньги с банковских карт. В связи с этим Центробанк намерен обновить процедуру возврата денег в таких случаях.

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госдума законопроект мобильная связь операторы sim-карты
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