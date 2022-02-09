Министр обороны Украины Алексей Резников ушел на самоизоляцию из-за COVID-19

Киев, 9 февраля. Глава минобороны Украины Алексей Резников получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сам министр написал на своей странице в Facebook.

Заболевание у Резникова протекает в легкой форме, он чувствует себя хорошо. Свои рабочие обязанности глава ведомства временно продолжит в удаленном режиме.

«Самочувствие хорошее, [я] на самоизоляции, но в рабочем режиме. Спустя почти два года пандемии и благодаря современным средствам связи режим работы [сохраняется] непрерывный», — говорится в сообщении.

Впервые Резников заболел COVID-19 еще в ноябре 2020 года. Сейчас глава ведомства переносит инфекцию намного легче, что, по его словам, является заслугой ранней вакцинации.

Коронавирус ранее подтвердился у президента Гондураса Сиомары Кастро. Она столкнулась с легкими симптомами заболевания и продолжает работать из дома.