Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 февраля 01:10
00:56
Экономика
Нелегальных майнеров в России могут отключить от электричества
00:53
Общество
Глава Забайкалья настаивает на необходимости изменения закона об отлове безнадзорных животных
00:47
Шоу-бизнес
Экс-супруг Бузовой Тарасов объявил об очередной беременности своей молодой жены
00:40
Общество
Вирусолог Альховский допустил переход коронавируса в разряд обычных сезонных простуд
00:39
Общество
Глава Рособрнадзора Музаев: в 2022 году ЕГЭ ждут очередные изменения
00:37
Происшествия
Авария с участием «Жигулей» привела к перекрытию движения на Проспекте Славы в Петербурге
00:32
Армия
Минобороны России заявило об угрозе диверсий боевиков в четырех провинциях Сирии
00:28
Политика
Боррель: Россия не собирается нападать на Украину
00:27
Общество
Инфекционист Тимаков: пациенты со штаммом BA.2 снова начали терять обоняние
00:26
Происшествия
Охранник больницы задержан по подозрению в изнасиловании школьницы в Ленобласти
Все новости

Министр обороны Украины Алексей Резников ушел на самоизоляцию из-за COVID-19

Общество
Министр обороны Украины Алексей Резников ушел на самоизоляцию из-за COVID-19
facebook.com  /  Олексій Резніков

Киев, 9 февраля. Глава минобороны Украины Алексей Резников получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сам министр написал на своей странице в Facebook.

Заболевание у Резникова протекает в легкой форме, он чувствует себя хорошо. Свои рабочие обязанности глава ведомства временно продолжит в удаленном режиме.

«Самочувствие хорошее, [я] на самоизоляции, но в рабочем режиме. Спустя почти два года пандемии и благодаря современным средствам связи режим работы [сохраняется] непрерывный», — говорится в сообщении.

Впервые Резников заболел COVID-19 еще в ноябре 2020 года. Сейчас глава ведомства переносит инфекцию намного легче, что, по его словам, является заслугой ранней вакцинации.

Коронавирус ранее подтвердился у президента Гондураса Сиомары Кастро. Она столкнулась с легкими симптомами заболевания и продолжает работать из дома.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Министр обороны Украины Алексей Резников ушел на самоизоляцию из-за COVID-19
украина резников коронавирус
Комментировать