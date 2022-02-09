Mastercard снизила комиссии для денежных переводов по номерам телефонов

Москва, 9 февраля. Платежная система Mastercard готовится изменить комиссии за денежные переводы с карты на карту. Нововведения вступят в силу с 23 апреля 2022 года.

Комиссии будут зависеть от подключения банков к платформе Mastercard Transfer Hub. Сервис позволит переводить деньги по номеру телефона, электронной почте или в соцсетях. Новые условия были разосланы банкам в январе, пишет РБК.

«Mastercard установила нулевые комиссии для банков за подключение и использование платформы Mastercard Transfer Hub, а также ввела комиссии за переводы, которые банк получателя денег должен будет платить банку отправителя», — говорится в материале.

Система денежных переводов Western Union была популярна в РФ с 2000 по 2015 годы. Но сейчас в ней уже нет необходимости. Она перестанет действовать в стране с 1 апреля из-за низкой востребованности.