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Новая прическа Анастасии Волочковой разочаровала ее поклонников

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 00:07
Шоу-бизнес
Новая прическа Анастасии Волочковой разочаровала ее поклонников
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 9 февраля. Балерина Анастасия Волочкова после очередного расставания с возлюбленным решила сменить имидж. Артистка вдруг отказалась от длинных накладных локонов и предстала на публике с короткой стрижкой. Правда, поклонники не оценили перемены во внешности Волочковой.

Анастасия дала интервью спортивному порталу и поддержала российских атлетов на Олимпиаде в Пекине. Для эфира балерина решила преобразиться: укоротила и осветлила волосы. Многие поклонники сочли образ артистки крайне неудачным.

«Поредели волосы. Некрасиво. Нужно сменить прическу», — высказались поклонники.

«Вот что значит ест траву! Волос, думаешь, просто так нет? Лысеешь на глазах уже», — раскритиковал другой пользователь Instagram.

На фотографии Волочкова позирует вместе с журналистом «Спорт Экспресс». Некоторые подписчики посоветовали балерине больше не сниматься вместе с молодыми парнями, так как она на их фоне смотрится не выигрышно.

Новая прическа Анастасии Волочковой разочаровала ее поклонников
Pr Scr instagram.com / @volochkova_art

Недавно Анастасия Волочкова пережила расставание с бойфрендом Сергеем, с которым познакомилась на Первом канале. Но засиживаться в одиночестве балерина не стала. Сейчас она проводит время в компании стилиста по имени Тимур. По некоторым данным, мужчина работает в самом обычном салоне, а из звездных клиенток у него числятся только Волочкова и Азиза.

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волочкова критика волосы
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