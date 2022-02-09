Голливудский режиссер Дуглас Трамбалл скончался после продолжительной борьбы с раком

Лос-Анджелес, 9 февраля. Знаменитый голливудский режиссер и создатель спецэффектов Дуглас Трамбалл ушел из жизни в возрасте 79 лет. Причиной смерти стала затяжная опухоль мозга и инсульт.

О смерти звезды сообщила его дочь в своем Facebook-аккаунте. Трамбалл известен своими работами над спецэффектами в таких лентах, как «2001 год: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика, «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта, а также о «Близких контактах третьей степени» Стивена Спилберга.

«Мой отец, Дуглас Трамбалл, прошлой ночью умер после серьезной двухлетней борьбы с раком, опухолью головного мозга и инсультом», — написала его дочь Эми.

За свои научно-технических достижения Трамбалл удостоился «Оскара». Кроме того, его работы задали курс и планку другим деятелям сферы. Среди его наиболее известных картин, созданных в кресле режиссера — «Молчаливый бег» и «Мозговой штурм».

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