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Житель Тамбова сломал нож о соседа при попытке убить его

Происшествия
Житель Тамбова сломал нож о соседа при попытке убить его
pixabay.com

Тамбов, 9 февраля. Покушение на убийство произошло еще в ноябре прошлого года. Следователи раскрыли детали уголовного дела, фигурантом которого стал 31-летний мужчина.

Согласно версии следствия, обвиняемый в покушении на убийство наведался к своему соседу. Он хотел разрешить существующие между ними разногласия. Но мирного исхода переговоров не было. Злоумышленник достал нож и ударил оппонента им в шею. Но орудие сломалось.

После житель Тамбовского района взял другой нож и несколько раз ранил соседа, а затем скрылся. Благодаря своевременно оказанной помощи 39-летний мужчина выжил. Злоумышленника задержали. Его будут судить по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ.

Еще одно происшествие на фоне ссоры произошло в Воронеже. Местный житель зарезал своего брата из-за якобы украденных 3 тысяч рублей. Дочь потерпевшего едва не стала следующей жертвой злоумышленника.

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суд нож попытка убийства
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