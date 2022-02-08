Псаки отметила воодушевленность США прошедшими переговорами Путина и Макрона

Вашингтон, 8 февраля. Соединенные Штаты воодушевлены прошедшими переговорами президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона, а также предпринимаемыми дипломатическими усилиями сторон. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В настоящее время Вашингтон не может оценить, к каким результатам приведет соответствующая беседа, отметила она. Также пока рано говорить о прогнозах по деэскалации обстановки вокруг Украины.

«Мы воодушевлены... любыми усилиями по дипломатическому взаимодействию», — заявила Псаки.

Так называемая «российская агрессия» в последнее время стала темой обсуждения западных и украинских СМИ. Москва не раз опровергала подобные нападки, отмечая, что придерживается дипломатических методов разрешения разногласий.

Журналисты Le Figaro ранее высоко оценили встречу Путина и Макрона. По их мнению, саммит оказался значимым для Европы и Украины.