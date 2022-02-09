Коммерсантъ: в Петербурге правоохранители провели масштабные обыски в организациях ЖКХ

В Петербурге по материалам прокурорских проверок было возбуждено 19 уголовных дел, которые касаются хищения в организациях, занимающихся уборкой снега на улицах Северной столицы. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

ФАН не преследует цель критиковать власти Петербурга, однако считает важным донести до читателей информацию о происходящей в городе ситуации. Поэтому мы публикуем текст наших коллег.

Невские Новости / Надежда Капранова

Как сообщает газета, по материалам прокурорских проверок в Санкт-Петербурге возбудили 19 уголовных дел, касающихся хищений в организациях, занимающихся уборкой снега на дорогах и улицах. Обыски прошли по 55 адресам управляющих компаний, местных и районных администраций, а также офисов жилищно-коммунальных служб. Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов назвал рынок по уборке города полукриминальным, заявив, что власти «начали срывать маски с полукриминальных структур, которые десятилетиями присасывались к бюджету города».

Невские Новости /

О начале масштабных обысков, касающихся деятельности в сфере ЖКХ, сообщила прокуратура Санкт-Петербурга. По данным собеседников «Ъ» в правоохранительных органах, обыски прошли в офисах подрядных и субподрядных организаций, у которых были контракты с жилищно-коммунальными службами, в помещениях коммунальных организаций, а также в домах ряда граждан их возглавляющих. Изымались документы в районных и муниципальных администрациях, правоохранители побывали и в ГУДП «Центр» (отвечает за уборку дорог).

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Первые уголовные дела по факту травмирования жителей Петербурга были возбуждены еще в декабре прошлого года. Тогда начали расследоваться случаи падения льда и снега на прохожих. СК по Петербургу выступил со специальным заявлением, в котором предупреждал горожан об опасностях при прогулках. В середине января в связи с потеплением замерзшие тротуары стали скользкими, в городские травмпункты выстроились очереди.

Невские Новости / Олег Архонов

Ситуация с уборкой города превратилась в предмет критики властей. До того вице-губернатор по ЖКХ Анатолий Повелий утверждал, что «город готов к зиме». Однако в конце января, отчитываясь перед депутатами, он сменил риторику, заявив, что городские власти недооценили желание управляющих компаний сэкономить в ущерб городу. Он заявил о том, что некоторые фирмы лгали проверяющим о численности сотрудников, пытаясь получить госконтракты, а некоторые просто недобросовестно выполняли работу. «На сегодняшний день в Санкт-Петербурге рынок по уборке города не работает, он полукриминальный», — сказал две недели назад губернатор Беглов в эфире «Россия 24». Он заявил, что власти «начали срывать маски с полукриминальных структур, которые десятилетиями присасывались к бюджету города». Губернатор в качестве примера привел несоответствие фактического количества дворников, под которое выделяется бюджетное финансирование.

Невские Новости / Надежда Капранова

Главе города пришлось реагировать и на клип Сергея Шнурова о плохой уборке Санкт-Петербурга (собрал в YouTube около 3 млн просмотров): «Не про каждого губернатора сочиняют песни. Каждый зарабатывает на жизнь, как он может. Пусть поют. Я отношусь с уважением к конструктивной критике». Впрочем, критику, связанную с коммунальными проблемами, со стороны ряда СМИ господин Беглов назвал заказом крупного «полукриминального бизнеса». «Богатые влиятельные люди налом проплачивают определенные вещи», — утверждал он в эфире «Россия 24». Петербургские независимые СМИ обратили внимание, что наиболее активными критиками губернатора здесь являются издания медиагруппы «Патриот» (попечительский совет возглавляет бизнесмен Евгений Пригожин). Сам господин Пригожин конфликт с главой города отрицает. «У меня никогда не было и нет конфликтов с губернатором, так как у нас не имеется никаких точек соприкосновения. Я занимаюсь бизнесом, а он управляет городом. Хорошо или плохо — оценивают горожане. Меня лично все устраивает. Поэтому все эти слухи высосаны из пальца», — цитирует его пресс-служба компании «Конкорд».

Невские Новости / Тильда Котлинская

8 февраля, как сообщается, по материалам прокурорской проверки было возбуждено 19 уголовных дел. Почти все они связаны с хищением бюджетных средств, а в двух районах есть подозрения на подлог документов для участия в конкурсе на госконтракт (Адмиралтейский) и служебный подлог (Кронштадтский). Во время одного из обысков генеральный директор ООО «Релакс» напал на сотрудника Следственного комитета, в связи с чем было возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ. Однако данный обыск не входит в серию по уголовным делам о хищениях при уборке снега. Он связан с гибелью дворника от падения наледи с крыши.

Невские Новости / Сергей Борода

От редакции ФАН, напомним, что первые уголовные дела по травмированию петербуржцев были возбуждены еще в декабре 2021 года. Рассматривались дела по поводу падения снега и льда на жителей города. Тогда Следственный комитет по Санкт-Петербургу выступил со специальным заявлением, в котором предупреждал горожан об опасностях при прогулках. Потом уже в середине января в связи с потеплением замерзшие тротуары стали скользкими, в городские травмпункты выстроились очереди.

Невские Новости / Тильда Котлинская

Ранее вице-губернатор по ЖКХ Анатолий Повелий заявил, что коммунальные службы Петербурга работают в авральном режиме. Он сообщил, что на усиленный режим работы перешли и дорожные предприятия, было увеличено количество техники, которая «круглосуточно расчищает и прометает улицы». Повелий пообещал, что порядок в городе наведут до наступления холодов.