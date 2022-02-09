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Политолог Макеева предостерегла Запад от воинственной риторики

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 10:19
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Политика
Политолог Макеева предостерегла Запад от воинственной риторики
Федеральное агентство новостей  / 

Запад начинает понимать, что мир больше не однополярный. Россия после поражения в холодной войне и унижения 90-х снова стала субъектом геополитики с сильной, хорошо оснащенной и эффективной армией. Об этом ФАН рассказала политолог Наталья Макеева.

Усиление поддержки

Министерство обороны ФРГ усилит поддержку на восточном фланге НАТО. Германия готова дополнительно отправить 350 военных в Литву. Этот вопрос уже согласован с Вильнюсом.

Политолог Макеева предостерегла Запад от воинственной риторики
kam.lt / Ministry of National Defence Republic of Lithuania

«Мы проинформировали бундестаг, что до 350 дополнительных военнослужащих могут быть переброшены к боевой группе в Литве», — говорится в сообщении.

Накапливать силы

Как отметила Наталья Макеева, в последнее время коллективный Запад в лице стран-членов НАТО начал накапливать силы в странах Восточной Европы. Не стали исключением и страны Прибалтики. Здесь следует напомнить, что блок НАТО появился вскоре после окончания Второй мировой войны как инструмент сдерживания СССР. С тех пор мало что изменилось: сейчас данная организация является таким же инструментом для России.

«Дело в том, что до глобалистских элит, похоже, начинает доходить, что мир больше не однополярен, а ;наша страна после поражения в холодной войне и унижения 90-х снова стала субъектом геополитики с сильной, хорошо оснащенной и эффективной армией», — пояснила Наталья Макеева.

Политолог Макеева предостерегла Запад от воинственной риторики
Федеральное агентство новостей /

Что заставляет коллективный Запад отправлять своих вояк поближе к России? По ее мнению, с большой вероятностью это делается из опасений: как победа над нацистской Германией могла легко привести к контролю СССР над всей Европой, так и возможный ответ на провокацию Украины. Ведь причина того, что происходит на территории, контролируемой Киевом, находится не на Украине, а далеко за ее пределами, высказал свое мнение эксперт.

«Сдерживание русских — это своего рода одержимость Запада, которой уже не один век. Попытки контролировать Россию осуществлялись разными способами. Но каждый раз Запад проигрывал, а мы завершали миром очередную войну, развязанную не нами», — заключила Наталья Макеева.

Ранее глава минобороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Берлин вносит существенный вклад в безопасность Литвы. Она также напомнила, что ФРГ возглавляет боевую группировку НАТО в регионе.

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