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Gazeta Wyborcza: контракт с КНР сделает Россию независимой от поставок газа в Европу

Экономика
Gazeta Wyborcza: контракт с КНР сделает Россию независимой от поставок газа в Европу
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 февраля. Россия подписала новый газовый контракт с Китаем, который может сделать страну менее зависимой от продаж топлива в Европу. Так считает польское издание Gazeta Wyborcza.

«Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) на прошлой неделе заключили долгосрочный контракт на прокачку газа по дальневосточному маршруту. Это позволит повысить ежегодный объем экспорта топлива между странами до 48 млрд кубометров.

Журналист польской газеты Анджей Кублик, комментируя соответствующую новость, обвинил Россию в создании энергетического кризиса в ЕС. Вместе с он выразил недовольство тем, что соглашение с Пекином может значительно снизить зависимость Москвы от продаж голубого топлива в европейские страны.

«Через десять лет "Газпром" будет ежегодно продавать Китаю уже около 100 миллиардов кубометров газа, это примерно две трети от объема российского экспорта в ЕС», — заявил он.

По словам автора статьи, Китай и Европа будут получать газ с разных месторождений, так что Запад не лишится его.

«Однако благодаря наращиванию объема поставок в Китай Россия будет меньше зависеть в финансовом плане от экспорта в Европу», — заключил Кублик.

Доходы «Газпрома» от экспорта топлива в 2021 году выросли почти в 2,2 раза. Компания сумела заработать 55,51 миллиарда долларов, что значительно больше, чем в 2020 году.

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