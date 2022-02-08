Apple предоставит владельцам iPhone возможность принимать бесконтактные платежи весной

Купертино, 8 февраля. Пользователи смартфонов iPhone получат возможность принимать бесконтактную оплату при помощи своего устройства. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании Apple.

Корпорация планирует вводить данную функцию, получившую название Tap to Pay, постепенно. Так, некоторые юридические лица на территории США смогут воспользоваться ей уже этой весной. О том, получат ли такую возможность предприниматели из других стран, пока не сообщается. Первыми новый способ оплаты оценят пользователи платежной системы Stripe, позже в этом году функцию получат и другие компании.

«Независимо от того, являетесь ли вы продавцом интернет-магазина или индивидуальным предпринимателем, вы скоро сможете принимать бесконтактные платежи с помощью устройства, которое уже находится в вашем кармане, — вашего iPhone», — сообщил представитель Stripe.

Однако в скором времени американская компания может представить еще одну новую функцию, связанную с музыкой. Недавно Apple приобрела стартап, который пишет песни с помощью искусственного интеллекта.

Помимо этого, ранее корпорация открыла собственное представительство на территории России. Таким образом Apple выполнила требование, согласно которому иностранные интернет-компании с суточной аудиторией свыше 500 тысяч человек должны создать свои филиалы в стране, передает RT.