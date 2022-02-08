Основатель Microsoft Билл Гейтс написал книгу о предотвращении следующей пандемии

Нью-Йорк, 8 февраля. Пандемия коронавируса длится уже два года. И чтобы предотвратить риск развития следующей, основатель компании Microsoft готовится опубликовать свою книгу по этой проблеме.

Книга Билла Гейтса получила название «Как предотвратить следующую пандемию». В ней основатель Microsoft описывает шаги, с помощью которых можно избежать следующих сильных эпидемий и обеспечить качественное медобслуживание.

«Я слежу за COVID-19 с момента его появления, работаю с экспертами из Gates Foundation и со сторонними экспертами, которые выступают за более справедливые ответные меры и на протяжении десятилетий борются с инфекционными заболеваниями. В ходе этой работы я многое узнал и о пандемии, и о том, как предотвратить следующую, и хочу поделиться этими знаниями с людьми», — отметил Гейтс.

В книге предприниматель рассказывает об уроках, которые человечество может извлечь из пандемии COVID-19. Гейтс приведет в пример беседы с инфекционистом США Энтони Фаучи. Публикация книги ожидается 3 мая.

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