Популярная дрессировщица Ольга Денисова умерла на 76-м году жизни

Москва, 8 февраля. Дрессировщица, заслуженная артистка России Ольга Денисова (Бегбуди) ушла из жизни в возрасте 75 лет. Об этом говорится на официальном сайте Росгосцирка.

Денисова выросла в цирковой семье. Некоторое время она работала в номере «Акробаты с подкидными досками», после чего решила посвятить жизнь животным и стала дрессировщицей слонов и экзотических животных. Вместе с дочерью Денисова выступала в номере «Чубарые лошади и шимпанзе», а с мужем впервые в России стала работать с белыми тиграми.

«Администрация и профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с прискорбием сообщают, что 8 февраля на 76-м году ушла из жизни заслуженная артистка России, дрессировщица Ольга Денисова (Бегбуди). Человек высокой культуры и искрометного юмора», — говорится в сообщении.

Ранее дрессировщик Эдгар Запашный заразился коронавирусом. Он признался, что ощущает слабость в теле, также его беспокоит небольшой кашель.