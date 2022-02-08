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Популярная дрессировщица Ольга Денисова умерла на 76-м году жизни

Общество
Популярная дрессировщица Ольга Денисова умерла на 76-м году жизни
petrosovet.info  /  Петрозаводский городской совет

Москва, 8 февраля. Дрессировщица, заслуженная артистка России Ольга Денисова (Бегбуди) ушла из жизни в возрасте 75 лет. Об этом говорится на официальном сайте Росгосцирка.

Денисова выросла в цирковой семье. Некоторое время она работала в номере «Акробаты с подкидными досками», после чего решила посвятить жизнь животным и стала дрессировщицей слонов и экзотических животных. Вместе с дочерью Денисова выступала в номере «Чубарые лошади и шимпанзе», а с мужем впервые в России стала работать с белыми тиграми.

«Администрация и профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с прискорбием сообщают, что 8 февраля на 76-м году ушла из жизни заслуженная артистка России, дрессировщица Ольга Денисова (Бегбуди). Человек высокой культуры и искрометного юмора», — говорится в сообщении.

Ранее дрессировщик Эдгар Запашный заразился коронавирусом. Он признался, что ощущает слабость в теле, также его беспокоит небольшой кашель.

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