Шольц призвал не допустить войны в Европе из-за Украины

Берлин, 8 февраля. Дальнейшая эскалация из-за ситуации вокруг Украины может привести к серьезным последствиям для всей Европы. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Глава немецкого правительства отметил, что Запад стремится к диалогу для урегулирования сложившейся обстановки мирным путем. При этом главной целью он считает сохранение территориальной целостности Украины.

«Наша общая цель заключается в том, чтобы не допустить войны в Европе. Устремления в рамках Веймарского треугольника заключаются в следующем: мы хотим, прежде всего, добиться деэскалации в напряженной ситуации, мы нуждаемся в переговорах и решении», — сказал Шольц на пресс-конференции перед переговорами с президентами Франции и Польши Эммануэлем Макроном и Анджеем Дудой.

Олаф Шольц также пообещал, что Запад примет меры в случае эскалации на Украине. По его словам, ответ будет жестким и незамедлительным, передает «Взгляд». Однако в подробности канцлер Германии вдаваться не стал.