Захарова указала на надменное отношение Вашингтона к странам Евросоюза

Москва, 8 февраля. Соединенные Штаты не воспринимают страны Евросоюза как равные, из-за чего позволяют себе надменность по отношению к ним. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ряд стран все еще ставят США на место, отметила она. В их число входят Россия и Китай. Евросоюз же сдал свои позиции, поэтому о каком-либо суверенном отношении к собственным интересам говорить не стоит. Об этом передает RT.

«Никакого отношения как равных... Приезжал президент США, посадил всех в круг во время саммита НАТО, сказал: "Теперь вы будете платить по 2% (страны НАТО договорились в 2014 году о выделении 2% от своего ВВП на оборону — Прим. ФАН), потому что мы будем обеспечивать вашу безопасность, кто не будет платить, тот пожалеет" и улетел. Они так со всем разговаривают», — объяснила Захарова.

Ранее Захарова предостерегла Германию от эскалации вокруг российских СМИ. По ее словам, от России последует зеркальный ответ в случае каких-либо действий со стороны ФРГ.