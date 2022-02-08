Макрон: Европе следует продолжать диалог с Россией

Берлин, 8 февраля. Президент Франции Эммануэль Макрон провел совместную пресс-конференцию с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и главой Польши Анджеем Дудой. Он заявил о необходимости вести диалог с Россией.

Макрон провел переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Москве. По его словам, диалог позволил ему добиться целей на фоне кризиса вокруг Украины, пишет «Взгляд».

«Последние дни позволили выявить новые подходы. Мы будем вместе над ними работать. У нас также желание продолжить этот требовательный диалог, верный нашим принципам и ценностям, и оставаясь едиными вести диалог с Россией, чтобы сократить все риски эскалации, запустить необходимую дескалацию и выстроить мир и стабильность», — отметил Макрон на пресс-концеренции.

Встреча Эммануэля Макрона и Владимира Путина состоялась в Кремле 7 февраля. Переговоры длились более пяти часов. По словам французского президента, во время саммита с главой РФ чувствовалось напряжение.