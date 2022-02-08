Глав российских регионов наделили правом приостанавливать оказание амбулаторной медпомощи

Москва, 8 февраля. Главы регионов теперь могут приостанавливать оказание плановой первичной медпомощи в лабораторных условиях в связи с распространением коронавируса. Соответствующее постановление утвердило Правительство РФ.

Документ размещен на официальном портале правовой информации. Речь, в частности, идет о «проведении профилактических осмотров и диспансеризации, в том числе углубленной диспансеризации». Исключение составляет медпомощь при онкологических и ряде других заболеваний. Документ действителен до конца 2022 года, сообщили в Минздраве России.

Предоставленной возможностью уже воспользовались власти Хакасии. В связи с ростом заболеваемости соответствующая мера действительна в регионе до 1 марта текущего года, передает RT.

Недавно стало известно, что 92% жителей России, заразившихся коронавирусной инфекцией, находятся на амбулаторном лечении. При этом число пациентов с каждой неделей продолжает расти.