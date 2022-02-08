Немецкий телеканал Das Erste перепутал столицы России и Украины

Берлин, 8 февраля. Крупнейший общественный телеканал Германии Das Erste по ошибке представил Москву украинской столицей. Инцидент произошел во время одного из включений корреспондента Ины Рук.

Журналистка говорила о визите министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Киев. На заднем фоне корреспондента виднелась улица и развивающиеся украинские флаги. Однако в титрах говорилось, что сотрудница телеканала вещает «из Москвы».

Бербок в ходе своей поездки в Киев должна была встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако переговоры, запланированные на 7 февраля, так и не состоялись из-за французского министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана. По словам самой Бербок, ее иностранный коллега не смог приехать на встречу. Американский телеканал CNN считает, что переговоры с немецким министром отменил сам Зеленский из-за разногласий по «Северному потоку — 2».