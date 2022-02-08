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Посол Нечаев: Германия приходит к осознанию неэффективности антироссийских санкций
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Посол Нечаев: Германия приходит к осознанию неэффективности антироссийских санкций

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 22:39
Политика
Посол Нечаев: Германия приходит к осознанию неэффективности антироссийских санкций
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 8 февраля. Власти Германии все чаще говорят об отмене санкций против России. По мнению посла РФ в Берлине Сергея Нечаева, это говорит о том, что ФРГ осознает неэффективность подобных мер.

Подобные утверждения уже звучат как в публичном пространстве от региональных лидеров, так и в деловых кругах, отметил дипломат. Германия понимает, что Россия уже приспособилась к санкционному режиму, поэтому способна противостоять ограничениям без потерь. По его словам, теперь подобные меры для ФРГ будут «выстрелом себе в ногу».

«Здесь (в Германии) все чаще пробивает себе дорогу понимание того, что введение санкций против России — оно не только неэффективно, но и контрпродуктивно... именно поэтому все чаще слышатся голоса о том, что санкции надо бы отменить, и санкции совершенно ничего не дают, и с Россией надо поддерживать доброжелательный, конструктивный экономический диалог и никак не иначе», — отметил он в эфире телеканала «Россия-24».

Замглавы МИД РФ Александр Панкин ранее сообщил, что в Москве надеются, что Брюссель проявит благоразумие и не станет вводить санкции против России. В противном случае, продолжил дипломат, инициаторов ограничительных мер ждет жесткий ответ, передает RT.

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