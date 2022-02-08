Два человека погибли в ДТП с большегрузом под Саратовом

Саратов, 8 февраля. Авария с участием легковушки Audi и большегруза MAN привела к смерти двух человек. Также пострадал 12-летний ребенок.

Трагедия произошла на трассе в Саратовской области, рассказали в региональном главке ГИБДД. За рулем легковой машины находился мужчина 1955 года рождения.

«В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Audi погибли от полученных травм на месте ДТП, несовершеннолетний пассажир автомобиля Audi доставлен в медицинское учреждение», — отметили в пресс-службе.

ДТП, по предварительным данным, произошло около 20:15 8 февраля по Москве на 155-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград. Все обстоятельства аварии уточняют специалисты.

Недавно похожая авария произошла на трассе под Самарой. При столкновении с грузовиком скончались ребенок и двое взрослых, которые находились в легковушке.