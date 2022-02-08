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Посол Нечаев заявил об отсутствии у России намерений опустить железный занавес

Политика
Посол Нечаев заявил об отсутствии у России намерений опустить железный занавес
pixabay.com  /  IGORN

Москва, 8 февраля. Россия открыта для конструктивного сотрудничества со всеми благосклонными к ней странами и не планирует опускать новый железный занавес. Об этом сообщил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

Москва, по его словам, готова наладить равноправное партнерство с государствами, не навязывающими ей свои понимания реальности, отличные от российской истории и убеждений. Посол также отметил, что со многими европейскими странами у РФ налажен контакт, который нельзя разрушать, особенно с Германией.

«Мы никаких занавесов опускать не собираемся», — подчеркнул Нечаев в интервью телеканалу «Россия-24».

Ранее российское посольство в Берлине прокомментировало публикацию немецкого издания Bild о так называемом плане России по «вторжению» на территорию Украины. Дипломаты назвали ее «странной смесью спекуляций и слухов».

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